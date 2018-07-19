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رياضة

رامي ربيعة يصل القاهرة.. غدا

الخميس 19/يوليه/2018 - 08:07 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يصل رامي ربيعة، مُدافع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة غدًا، الجمعة، قادمًا من ألمانيا، بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية هناك، للتعافي من الإصابة.

وكان البروفيسور الألماني فولفارت، طبيب المنتخب الألماني، أشاد بتحسّن حالة اللاعب، ونجاحه في السير بشكل مثالي في تنفيذ البرنامج التأهيلي، الذي وُضع له للتعافي من الإصابة.

وواصل رامي ربيعة برنامجه التأهيلي في ألمانيا بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة بجانب التهابات في الحوض.

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