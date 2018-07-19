ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

بطاريات خرافية تشغل الروبوتات وأجهزة المرضى 100 عام

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:12 م
بطاريات تعيش مائة
بطاريات تعيش مائة سنة
محمد عبدالله
يسعى مختصون في روسيا إلى تصنيع بطاريات تقوم بالعمل لسنوات طويلة، وذلك لإيجاد حل مستدام لمشكلات الطاقة.

ويقوم متخصصون من الجامعة الروسية الوطنية للأبحاث النووية (ميفي) بتصميم مصادر طاقة ذات نظائر مشعة على أساس مصادر الطاقة بيتا-فولت باستخدام شرائح نظائر مشعة من النيكل-63.

ويأمل الباحثون على إنتاج بطاريات نووية آمنة تعمل لمدة 100 عام، تخدم مجالات عديدة، على وجه الخصوص أجهزة ضبط نبضات القلب وأجهزة مصغرة لقياس مستوى السكر أو الضغط الشرياني وأنظمة القياس عن بعد للأجسام البعيدة والروبوتات الصغيرة، بالإضافة إلى الأجهزة التي تعمل بشكل مستقل لفترة طويلة.

ترشيحاتنا

تعرّف على تشكيل الأهلي في ودية الجونة

الضرائب العقارية: مد فترة التسديد شهرًا تيسيرًا على المواطنين.. فيديو

كريستيانو رونالدو يمنح عمال فندق 18 ألف جنيه إسترليني ..بقشيش

50 ألف فرانك سويسري غرامة على اتحاد الكرة من فيفا لهذا السبب

رجل وسيدة يستوليان على 4 ملايين جنيه من مواطنين بالسويس

الأهلي يتعادل مع الجونة سلبيا استعدادا لـ تاونشيب

الدلافين المقاتلة .. سلاح روسيا غير التقليدي تحت الماء

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

إبراهيم سعيد يسخر من اتحاد الكرة بسبب المدير الفني

انفجار ضخم وسحب دخان في مانهاتن.. فيديو

إخلاء سبيل بشير التابعي لاشتراكه في مشاجرة بالقطامية

بعد انتشارها في المنوفية.. 3 خطوات تنقذك من خطر لدغة الثعبان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

20 فصلا وصالات متعددة في المدرسة اليابانية ببني سويف.. صور

اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة فخار الدولة القديمة بأسوان.. صور

فيديو

البشير: ربط سكك حديد مصر والسودان وزيادة الطرق البرية.. فيديو
أمانى الطويل: هناك تحولات فى القرن الإفريقى
وزير الأوقاف: الزي الإسلامي ليس الجلباب.. فيديو
الرئيس السيسي: الشروع في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان.. فيديو
البشير: الرئيس السيسي حريص على تعزيز العلاقات مع السودان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟