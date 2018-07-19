بطاريات خرافية تشغل الروبوتات وأجهزة المرضى 100 عام

يسعى مختصون في روسيا إلى تصنيع بطاريات تقوم بالعمل لسنوات طويلة، وذلك لإيجاد حل مستدام لمشكلات الطاقة.



ويقوم متخصصون من الجامعة الروسية الوطنية للأبحاث النووية (ميفي) بتصميم مصادر طاقة ذات نظائر مشعة على أساس مصادر الطاقة بيتا-فولت باستخدام شرائح نظائر مشعة من النيكل-63.



ويأمل الباحثون على إنتاج بطاريات نووية آمنة تعمل لمدة 100 عام، تخدم مجالات عديدة، على وجه الخصوص أجهزة ضبط نبضات القلب وأجهزة مصغرة لقياس مستوى السكر أو الضغط الشرياني وأنظمة القياس عن بعد للأجسام البعيدة والروبوتات الصغيرة، بالإضافة إلى الأجهزة التي تعمل بشكل مستقل لفترة طويلة.



