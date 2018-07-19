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وزير الأوقاف: من يحرض ضد الدولة تطبق عليه عقوبة الخيانة.. فيديو

الخميس 19/يوليه/2018 - 08:55 م
محمد مختار جمعة ،
محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف
هاني حسين
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك تواصلا مستمرا مع مختلف الوزارات والتخصصات، لأن عمل الحكومة تكاملي بين وزاراتها، موضحا أن الخطاب الديني يرتكز جزء منه على الأمن الفكري للمجتمع.

وأضاف "جمعة " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا:" أجرينا دورات متخصصة بالتنسيق مع أكاديمية ناصر العسكرية حول التحديات الدولية والإقليمية ومفهوم حروب الجيل الرابع والخامس".

وتابع: " هناك حملات ومؤامرات مخططة ضد الوطن .. وعلينا تبصير الناس بمخاطر حروب الجيل الرابع والخامس القائمة على بث الفتن والشائعات".

واستطرد: "حروب الجيل الرابع موجهة إلى منطقتنا .. وآن الأوان أن يكون هناك وقفة ضد التحريض والتخريب .. ومن يحرض لإسقاط الدولة تطبق عليه عقوبة الخيانة الوطنية".

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