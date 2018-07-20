مبيعات التجزئة البريطانية تسجل أقوى نمو منذ 2004 في الربع الثاني

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن مبيعات التجزئة البريطانية حققت أعلى نمو في أكثر من عقد خلال الربع الثاني من العام الحالي مما يطمأن بنك إنجلترا المركزي الذي يدرس رفع أسعار الفائدة بأن المتسوقين تجاوزوا بداية بطيئة للعام.



وسجلت أحجام مبيعات التجزئة في يونيو فقط انخفاضا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بمايو حيث انشغل المتسوقون بمتابعة كأس العالم لكرة القدم مما أبقاهم بعيدا عن المتاجر، وجاءت هذه النسبة عند الحد الأدنى لتوقعات خبراء اقتصاد، لكن المبيعات في الربع الثاني ككل ارتفعت 2.1 بالمئة مقارنة مع الربع الأول وهي أكبر زيادة فصلية منذ الربع الأول من عام 2004.



وتباطأ نمو مبيعات التجزئة والاقتصاد البريطاني ككل في الربع الأول من العام الحالي بسبب طقس شهد تساقطا كثيفا للثلوج إضافة إلى استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع التضخم والخروج المرتقب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام المقبل، وقال بنك إنجلترا إنه سيؤجل رفع سعر الفائدة حتى يتأكد من عودة النمو إلى مساره.



وزادت مبيعات التجزئة في يونيو 2.9 بالمئة على أساس سنوي مقابل توقعات بزيادتها 3.7 بالمئة، ولتسجل تباطؤا بالمقارنة مع زيادة نسبتها 4.1 بالمئة في مايو الذي شهد أسرع وتيرة نمو منذ نوفمبر عام 2016، وقال مكتب الاحصاءات الوطنية إن البيانات القوية لقطاع التجزئة، الذي يشكل خمسة بالمئة فقط من الاقتصاد، ستضيف على الأرجح 0.1 نقطة مئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام.