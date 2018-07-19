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حوادث

إدراج 272 متهما من حركتي حسم ولواء الثورة على قوائم الإرهابيين

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:02 م
محكمة النقض
محكمة النقض
أ ش أ
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز بضم 272 متهمًا على قوائم الإرهابيين والمتهمين في القضية ٤٢٠ لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بـ"حركتي حسم ولواء الثورة"، وذلك لمدة 5 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالشخصيات والكيانات الإرهابية.

ونشرت صحيفة الوقائع المصرية اليوم الخميس أسماء المتهمين ونص قرار إدراجهم، والأسباب التي استندت إليها المحكمة والتي تضمنت تحريات قطاع الأمن الوطني، والتي أثبتت أن أعضاء الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وهم حركتي "حسم ولواء الثورة"، اتفقت وقياداتها الهاربة خارج البلاد، على وضع مخطط لتصعيد الأعمال العدائية للجماعة داخل البلاد باستهداف القيادة السياسية والأمنية والعسكرية وأعضاء الهيئات القضائية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، بغرض تعطيل سلطات الدولة ومنع العاملين بها من ممارسة أعمالهم وترويع المواطنين، وصولا لإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والاستيلاء على الحكم.

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