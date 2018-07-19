النحاس يهبط لأدنى مستوى في عام مع تسارع مبيعات الصناديق

هبطت أسعار النحاس اليوم الخميس إلى أدنى مستوياتها في عام مع تسارع مبيعات الصناديق، بسبب القلق بشأن الطلب وسط النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلك للمعدن الأحمر في العالم.



وأغلقت عقود النحاس القياسية للتسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن منخفضة 1.4 في المئة عند 6065 دولارا للطن، بعدما هبطت أثناء الجلسة إلى 5988 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو تموز 2017، وموسعة خسائرها إلى حوالي 20 في المئة منذ السابع من يونيو .



وفرضت كل من الولايات المتحدة والصين رسوما جمركية على واردات بقيمة 34 مليار دولار من البلد الآخر، في تصعيد لنزاع تجاري يقلق الأسواق المالية.



وقال متعاملون إن هبوط أسعار النحاس دون 6090 دولارا للطن يظهر أن الصناديق خفضت رهانها على صعود الأسعار، وهذا الضغط زاد مع قيام آخرين بالرهان على تراجع الأسعار.



ويضغط صعود الدولار أيضا على أسعار المعادن وغيرها من السلع الأولية المسعرة به، بجعلها أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، تراجع الألومنيوم 1.3 في المئة إلى 2001 دولار للطن، وانخفض الزنك 2.1 في المئة إلى 2545.5 دولار للطن، وهبط الرصاص 2.4 في المئة إلى 2117 دولارا للطن، وارتفع القصدير 0.1 في المئة إلى 19 ألفا و500 دولار للطن، ونزل النيكل 2.1 في المئة إلى 13 ألفا و330 دولارا للطن.