الصليب الأحمر يحذر من تدهور أوضاع المهاجرين العالقين في البوسنة

عبر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم الخميس عن قلقه من تدهور أوضاع آلاف المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في البوسنة في طريقهم إلى غرب أوروبا.



وتجنبت البوسنة موجة المهاجرين في 2015. لكنها الآن تكافح لاستيعاب نحو خمسة آلاف شخص يحاولون الوصول إلى دول أغنى في الاتحاد الأوروبي عن طريق كرواتيا فيما يبلغ كثير من المهاجرين عن تعرضهم لسوء المعاملة بأيدي حرس الحدود الكرواتي أثناء محاولاتهم العبور.



ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فقد دخل نحو 8100 شخص من آسيا وشمال أفريقيا إلى البوسنة من صربيا والجبل الأسود منذ بداية 2018 بينهم ثلاثة آلاف خلال الشهر المنصرم. ومن بين العدد الإجمالي استطاع ثلاثة آلاف العبور إلى كرواتيا.



وفي ظل وجود مركزين فقط لاستقبال اللاجئين والمهاجرين تعاني الجمهورية اليوغوسلافية السابقة لاستيعاب المهاجرين. وتنتظر منشآت جديدة اتفاقا بين السلطات البوسنية.



ويعيش كثير من المهاجرين في ملاجئ متواضعة وخيام ومبان متهالكة تفتقر للمياه والمراحيض ولا سيما في الشمال قرب الحدود مع كرواتيا.



وقالت نيكول روبيتشو المتحدثة باسم الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم الخميس "الأوضاع قرب الحدود غير ملائمة بالمرة ونشعر بالقلق على سلامة الناس".



وأضافت لرويترز "كثيرون ممن نعالجهم يقولون إنهم تعرضوا لمعاملة سيئة على يد حرس الحدود الكرواتي عند محاولتهم عبور الحدود".



وتنفي السلطات الكرواتية التقارير عن استخدام القوة المفرطة.