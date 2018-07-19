وزير الأوقاف: الزي الإسلامي ليس الجلباب.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن من يعتقد أن الزي الإسلامي متمثل في الجلباب فقط يفهم خطأ، مضيفا:" كل ثياب يستر العورة أصاب السنة وزي الإسلام ليس الجلابية".



وأضاف "جمعة " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد": "تناول فرد الطعام دون تسمية الله قبل التناول ولكن مصدر رزقه حلال فلا حرج عليه.. ولكن من سمى الله وأكل بيمينه وقام بتصغير اللقمة ومصدر رزقه حرام فلا ينفعه شيء".



وأكمل:" الهدف من السواك نظافة الفم وطهارته وليس الإلتزام بأداة السواك، ولكن كل ما يسهم في تحقيق الغرض مثل الفرشاة يمكننا إستخدامه".

