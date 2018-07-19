السفير السوداني: السيسي والبشير يبحثان ملف سد النهضة

قال عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان بالقاهرة، إن الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره عمر البشير؛ سوف يناقشان 3 ملفات خلال زيارة الرئيس المصري إلى السودان؛ ومنها بحث ملف العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع إضفاء مزيد من الحراك للعلاقات بين البلدين.



وأشار«عبدالحليم»، خلال لقاء خاص عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الخميس، أنه سوف يتم مناقشة القضايا الإقليمية في المنطقة العربية والأفريقية؛ بالإضافة الي أنه سيتم بحث ملف سد النهضة خلال مناقشات السيسي والبشير.



وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي فور وصوله إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وتم عزف السلام الوطنى للبلدين ومن ثم صافح الرئيس السيسي الوفد السوداني الذي كان في استقباله فور وصوله للمطار.



ويعقد الرئيس مع نظيره السوداني قمة مشتركة، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك بينهما في كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.