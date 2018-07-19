ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

السفير السوداني: السيسي والبشير يبحثان ملف سد النهضة

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:03 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان بالقاهرة، إن الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره عمر البشير؛ سوف يناقشان 3 ملفات خلال زيارة الرئيس المصري إلى السودان؛ ومنها بحث ملف العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع إضفاء مزيد من الحراك للعلاقات بين البلدين.

وأشار«عبدالحليم»، خلال لقاء خاص عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الخميس، أنه سوف يتم مناقشة القضايا الإقليمية في المنطقة العربية والأفريقية؛ بالإضافة الي أنه سيتم بحث ملف سد النهضة خلال مناقشات السيسي والبشير.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي فور وصوله إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وتم عزف السلام الوطنى للبلدين ومن ثم صافح الرئيس السيسي الوفد السوداني الذي كان في استقباله فور وصوله للمطار.

ويعقد الرئيس مع نظيره السوداني قمة مشتركة، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك بينهما في كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ترشيحاتنا

المنوفية تواجه الثعابين بقرية شبرا بخوم بالبيض المسمم وأمعاء الدواجن

نوكيا تغزو الأسواق بشبيه iphone X بـ 5200 جنيه.. فيديو وصور

تعرف على تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي

ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح في الدوري الانجليزي بطريقة متميزة

ليفربول يسخر من لاعبي الدوري الإنجليزي بسبب محمد صلاح .. صور

انفجار ضخم وسحب دخان في مانهاتن.. فيديو

حبس بشير التابعي لاشتراكه في مشاجرة بالقطامية

كوكا يوجه رسالة ساخرة وينشر صوره له من أحد الشواطئ

قطع المياه عن 11 منطقة في القاهرة .. تعرف عليها

عماد متعب يتخذ قرارا نهائيا بشأن انضمامه للزمالك .. تعرف عليه

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

فرج عامر يعلن: كاناريا يغرد في سموحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

20 فصلا وصالات متعددة في المدرسة اليابانية ببني سويف.. صور

اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة فخار الدولة القديمة بأسوان.. صور

فيديو

البشير: ربط سكك حديد مصر والسودان وزيادة الطرق البرية.. فيديو
أمانى الطويل: هناك تحولات فى القرن الإفريقى
وزير الأوقاف: الزي الإسلامي ليس الجلباب.. فيديو
الرئيس السيسي: الشروع في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان.. فيديو
البشير: الرئيس السيسي حريص على تعزيز العلاقات مع السودان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟