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سيارات

لقراء صدى البلد .. انقل ملكية السيارة في 7 خطوات .. مستندات

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:09 م
رخصة تسيير - أرشيفية
رخصة تسيير - أرشيفية
أحمد مهدي
يقدم موقع "صدى البلد" خدمة لمعرفة كيفية نقل ملكية السيارة من مالك إلى آخر، التي تتطلب يتطلب القيام بـ 7 خطوات لتنفيذها.

ولنقل ملكية السيارة، يجب تقديم أولا ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته "بطاقة رقم قومي"، كذلك تقديم السند القانوني الناقل للملكية "عقد البيع"، لا سيما تقديم شهادة براءة الذمة المالية + شهادة المخالفات الخاصة بالسيارة.

كما يتطلب نقل الملكلية تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة، إضافة لعمل فحص فني للمركبة للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة والمثبتة بالرخصة، وفحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

وفي حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها يتم سداد رسوم النماذج فقط في الجهة المنقول إليها المركبة.

وتستقبل إدارات المرور طلبات نقل الملكية من 8 صباحا حتى 8 مساء يوميا عدا يوم الخميس حيث ينتهي العمل في الثانية مساء.
نموذج الفحص الفني نموذج الفحص الفني
لقراء صدى البلد .. انقل ملكية السيارة في 7 خطوات .. مستندات
نموذج الفحص البيئي نموذج الفحص البيئي

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