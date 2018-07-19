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بث مباشر .. مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسى ونظيره السودانى

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:00 م
صدى البلد
أسامة علي
حرصًا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثًا مباشرًا، القمة المصرية السودانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره عمر البشير.

وتتناول القمة المصرية السودانية أوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في "ليبيا وسوريا وفلسطين واليمن"، والتعاون في مواجهة الإرهاب، وتعطي القمة دفعة كبيرة للعلاقات المصرية السودانية والتعاون المشترك لأعلى المستويات.

كما تتناول مباحثات الرئيسين السيسي والبشير تفعيل مسارات التعاون الثنائي، وسبل تخطي العقبات التي تعتريها، والمضي قدما نحو مزيد من توطيد وترسيخ التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور حول التحديات التي تواجه البلدين في محيطهما الإقليمى وكيفية مجابهتها، وكذا التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



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