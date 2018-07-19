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اقتصاد

انخفاض متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:33 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
رويترز
أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على أذون خزانة أصدرتها مصر لأجل ستة أشهر وعام هبط مجددا في مزاد اليوم الخميس.

وانخفض العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 19.331 في المئة من 19.605 في المئة، بينما تراجع العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 19.134 في المئة من 19.379 في المئة.

وارتفعت عوائد أذون وسندات الخزانة المصرية منذ أبريل، حيث سجل العائد على الأذون لأجل 12 شهرا في الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ يوليو 2017، حينما بلغ 21.72 في المئة.

لكن العوائد بدأت تتراجع بعد مزاد الأسبوع الماضي.

وقال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن ارتفاع العوائد يأتي في إطار موجة بيع عالمية واسعة في الأسواق الناشئة وصلت إلى مصر، التي كانت إحدى أكثر الوجهات في العالم في اجتذاب مستثمري المحافظ العام الماضي، بعدما لامست العوائد القصيرة الأجل ‭‭2‬‬2 في المئة، نتيجة لزيادات كبيرة في أسعار الفائدة استحدثها البنك المركزي بهدف كبح التضخم.

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