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أخبار العالم

مقتل امرأة في حادث طعن بلندن.. وصحيفة: المدينة شهدت حمام دم

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:05 م
صدى البلد
شادي عبدالله
قالت صحيفة ديلي ستار البريطانية، الخميس، إن لندن شهدت حادثة طعن جديدة أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة مراهقة، فيما ألقت الشرطة على شخص، 28 عاما ، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.

وأعلنت الشرطة أنه سيتم فحص جثة القتيلة فيما تم إبلاغ أقاربها بالحادثة، وذكرت أن التحقيقات مستمرة حيث تم إلقاء القبض على المتهم وسينقل إلى قسم شرطة بشمال لندن".

ولفتت الصحيفة الى أن ما لا يقل عن 51 شخصا طعنوا في لندن منذ بداية العام، فيما قتل 89 شخصا، ووصفت الحادث بـ"حمام دم".
مقتل امرأة في حادث طعن بلندن.. وصحيفة: المدينة شهدت حمام دم
مقتل امرأة في حادث طعن بلندن.. وصحيفة: المدينة شهدت حمام دم
مقتل امرأة في حادث طعن بلندن.. وصحيفة: المدينة شهدت حمام دم

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