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البشير: الرئيس السيسي حريص على تعزيز العلاقات مع السودان.. فيديو

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:04 م
الرئيس السيسى ونظيره
الرئيس السيسى ونظيره عمر البشير
حمزة شعيب
قال عمر البشير الرئيس السودانى، إن الرئيس السيسى أبدى حرصا على تعزيز العلاقات مع السودان، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية.

وأضاف عمر البشير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، أنه تم الإتفاق مع الرئيس السيسى على الربط بين البلدين وإزالة كل العوائق التى تعرقل التكامل بين البلدين.

ويعقد الرئيس مع نظيره السوداني قمة مشتركة، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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