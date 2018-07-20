نائب عن مصانع المعادن والعناصر المشعة: مفيدة في مجالات مثل الطب

قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن كثيرا من الأدوات تحتاج إلى استخدام العناصر المشعة بشكل كبير، منها العديد من الأدوية الطبية والتعافى من بعض الأمراض، مثل السرطان، بالإضافة إلى العديد من الصناعات الكيماوية الأخري.



وأضاف "السيد" فى تصريحات لـ" صدى البلد"، أن الدولة تضطر لاستيراد هذه المواد المشعة من من الخارج بملايين الدولارات، وهو ما سنتجنبه بإنشاء مصانع لاستخراج المعادن والعناصر المشعة.



وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن مصانع استخراج المعادن والعناصر المشعة، سيعود بالنفع بشكل كبير على الاقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل وتدريب للمهندسين، وفرصة للخبراء المصريين بأن يكرثوا علمهم لخدمة بلدهم.



وأعلنت وزارة الصناعة عن إنشاء أول مصنعين فى مصر لاستخلاص المعادن والعناصر المشعة كشركة مساهمة مصرية، ويهدف المصنع لاستغلال المعادن الاقتصادية من الكثبان الرملية بمنطقة البرلس، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة لخلق مشاريع قومية.