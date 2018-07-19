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أخبار العالم

رئيس بعثة الأمم المتحدة بالعراق يشيد باستجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:13 م
حيدر العبادي يستقبليان
حيدر العبادي يستقبليان كوبيتش
أ ش أ
أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش باستجابة الحكومة لمطالب المواطنين وتحركاتها الجدية من خلال تشكيل خلية الأزمة والتوجيهات والقرارات الصادرة، مشيرا إلى "استمرار دعم الامم المتحدة للعراق في مختلف المجالات".

وأضاف كوبيتش - خلال لقائه برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الخميس/ - "إن الاستماع لمطالب شعبنا أمر مهم جدا ونحن ماضون في توفير المتطلبات الخدمية لجميع المحافظات".

من جانبه أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الحكومة ماضية في توفير المتطلبات الخدمية لجميع المحافظات، كما ناقش الجانبان إعادة الاستقرار والدعم الاممي للعراق في جميع المجالات".

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