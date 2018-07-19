ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الرئيس السيسي: الشروع في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان.. فيديو

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:10 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحية والتقدير للأشقاء في السودان على ما يبذلونه لدعم العلاقات الأخوية بين مصر والسودان، وما تبلور على مستوى التعاون بين البلدين وتجاوز العديد من الصعوبات.

وأضاف " السيسي" خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك بينه ونظيره السوداني عمر البشير، أنه تم الشروع في مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين وتعزيز التشاور والتنسيق في مختلف القضايا.

وأبدى السيسي، سعادته بسبب الجهود المخلصة لتسوية النزاعات المزمنة، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، موضحا أن أمن واستقرار دول الجوار يعود بالنفع على الجميع.

ترشيحاتنا

نجل جمال عبد الناصر: عمر ما دخل بيتنا مياه معدنية.. فيديو

تعرف على تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي

5 أطعمة هامة تقضي على سموم وبكتيريا القولون

لاعب سانتوس البرازيلي يدافع عن مواطنه نيمار

إخلاء سبيل بشير التابعي لاشتراكه في مشاجرة بالقطامية

تعرف على والدة الطفلتين المعنفتين في السعودية وتفاصيل الواقعة

شاهد.. الحقيقة الكاملة لواقعة الفنانة زينة فى دبى

بث مباشر .. مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسى ونظيره السودانى

الفرق بين صلاة الصبح وركعتي الفجر

فرج عامر يعلن: كاناريا يغرد في سموحة

تعرّف على تشكيل الأهلي في ودية الجونة

عماد متعب يتخذ قرارا نهائيا بشأن انضمامه للزمالك .. تعرف عليه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

20 فصلا وصالات متعددة في المدرسة اليابانية ببني سويف.. صور

اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة فخار الدولة القديمة بأسوان.. صور

فيديو

البشير: ربط سكك حديد مصر والسودان وزيادة الطرق البرية.. فيديو
أمانى الطويل: هناك تحولات فى القرن الإفريقى
وزير الأوقاف: الزي الإسلامي ليس الجلباب.. فيديو
الرئيس السيسي: الشروع في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان.. فيديو
البشير: الرئيس السيسي حريص على تعزيز العلاقات مع السودان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟