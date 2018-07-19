الرئيس السيسي: الشروع في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان.. فيديو

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحية والتقدير للأشقاء في السودان على ما يبذلونه لدعم العلاقات الأخوية بين مصر والسودان، وما تبلور على مستوى التعاون بين البلدين وتجاوز العديد من الصعوبات.



وأضاف " السيسي" خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك بينه ونظيره السوداني عمر البشير، أنه تم الشروع في مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين وتعزيز التشاور والتنسيق في مختلف القضايا.



وأبدى السيسي، سعادته بسبب الجهود المخلصة لتسوية النزاعات المزمنة، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، موضحا أن أمن واستقرار دول الجوار يعود بالنفع على الجميع.