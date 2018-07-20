إطلاق الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالدقهلية..اليوم

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء أمس الخميس، بدء الحملات المكبرة لتنفيذ الموجه العاشرة لإزالة 62 حاله تعد على أراضي الدولة التابعة لكافة جهات الولاية والوحدات المحلية بالمحافظة يوم السبت القادم تمتد إلى عشرة أيام حتى نهاية يوليو الجاري.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الشعراوي، لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وكلاء الوزارات، رؤساء قطاعات المرافق، مديري مديريات الخدمات، ممثلي الأجهزة الأمنية والمرور والحماية المدنية.



وأكد المحافظ، على الانتهاء من كافة الدراسات الأمنية لكل الحالات والإعداد الجيد والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والوحدات المحلية وأجهزة الشرطة للتنفيذ دون ايه معوقات، مشيرًا لتشكيل غرفة عمليات بالمحافظة من جميع الاجهزة وتكون في حالة انعقاد مستمرة لمتابعة عمليات إزاله التعديات أولا بأول والتعامل الفوري مع ايه مستجدات اثناء عمليات التنفيذ وإزالة المعوقات فورا.



وفي سياق متصل كلف محافظ الدقهلية، رؤساء الوحدات المحلية، بأهمية المتابعة المستمرة لعمليات رفع القمامة والأتربة والمخلفات وتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين والتجميل والتطوير في إطار الخطة المتكاملة التي يتم تنفيذها حاليا بنطاق المحافظة لتحسين مستوى النظافة والتأكيد على رفع الأتربة فوق الكباري وعلى جوانب الطرق الرئيسية تيسرًا للحركة المرورية وحرصا سلامه المركبات والمواطنين.



وشدد الشعراوي، على ان المسئولية كامله تقع على عاتق رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافه مديريات الخدمات وقطاعات المرافق لتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين في كافه المجالات يوميا وحل مشكلاتهم والتجاوب الفوري مع مطالبهم واحتياجاتهم، موضحًا أن الخدمات التموينية وتوافر السلع ومراقبه الاسعار بمنافذ البيع المنتشرة بنطاق المحافظة على راس الاولويات، وانتظام الحركة المرورية ومتابعه مواقف السيارات والتعريفة الجديدة رفعا للمعاناة عن المواطنين والتصدي بكل الحسم والحزم ومعاقبه المخالفين تطبيقا للقانون وتأكيدا لهيبه الدولة.



ومن ناحية أخرى كلف المحافظ، بأهمية سد العجز في العمالة بمواقع الجهاز الإداري على مستوى المحافظة في كافه القطاعات من خلال إعادة التوزيع والنقل من مواقع فائض العمالة الى أماكن العجز تحقيقا لانتظام العمل داخل جميع القطاعات وعدم تعطل مصالح المواطنين.



وأضاف محافظ الدقهلية، بانه ستكون هناك متابعه مركزيه من وزارة التنمية المحلية وزيارات مفاجئة لتقييم أداء الاجهزة والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، مؤكدًا على ضرورة ان تظهر الدقهلية بالمظهر الحضاري الذى يليق بها كأحد محافظات الدلتا العريقة.

وأوضح الشعراوي، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق نجاحات سريعة وملموسه على ارض الواقع لصالح المواطنين وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن واجهزة الدولة في كافه المواقع على ارض الدقهلية.