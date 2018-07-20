ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إطلاق الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالدقهلية..اليوم

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:30 ص
صدى البلد
همت الحسينى
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء أمس الخميس، بدء الحملات المكبرة لتنفيذ الموجه العاشرة لإزالة 62 حاله تعد على أراضي الدولة التابعة لكافة جهات الولاية والوحدات المحلية بالمحافظة يوم السبت القادم تمتد إلى عشرة أيام حتى نهاية يوليو الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الشعراوي، لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وكلاء الوزارات، رؤساء قطاعات المرافق، مديري مديريات الخدمات، ممثلي الأجهزة الأمنية والمرور والحماية المدنية.

وأكد المحافظ، على الانتهاء من كافة الدراسات الأمنية لكل الحالات والإعداد الجيد والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والوحدات المحلية وأجهزة الشرطة للتنفيذ دون ايه معوقات، مشيرًا لتشكيل غرفة عمليات بالمحافظة من جميع الاجهزة وتكون في حالة انعقاد مستمرة لمتابعة عمليات إزاله التعديات أولا بأول والتعامل الفوري مع ايه مستجدات اثناء عمليات التنفيذ وإزالة المعوقات فورا.

وفي سياق متصل كلف محافظ الدقهلية، رؤساء الوحدات المحلية، بأهمية المتابعة المستمرة لعمليات رفع القمامة والأتربة والمخلفات وتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين والتجميل والتطوير في إطار الخطة المتكاملة التي يتم تنفيذها حاليا بنطاق المحافظة لتحسين مستوى النظافة والتأكيد على رفع الأتربة فوق الكباري وعلى جوانب الطرق الرئيسية تيسرًا للحركة المرورية وحرصا سلامه المركبات والمواطنين.

وشدد الشعراوي، على ان المسئولية كامله تقع على عاتق رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافه مديريات الخدمات وقطاعات المرافق لتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين في كافه المجالات يوميا وحل مشكلاتهم والتجاوب الفوري مع مطالبهم واحتياجاتهم، موضحًا أن الخدمات التموينية وتوافر السلع ومراقبه الاسعار بمنافذ البيع المنتشرة بنطاق المحافظة على راس الاولويات، وانتظام الحركة المرورية ومتابعه مواقف السيارات والتعريفة الجديدة رفعا للمعاناة عن المواطنين والتصدي بكل الحسم والحزم ومعاقبه المخالفين تطبيقا للقانون وتأكيدا لهيبه الدولة.

ومن ناحية أخرى كلف المحافظ، بأهمية سد العجز في العمالة بمواقع الجهاز الإداري على مستوى المحافظة في كافه القطاعات من خلال إعادة التوزيع والنقل من مواقع فائض العمالة الى أماكن العجز تحقيقا لانتظام العمل داخل جميع القطاعات وعدم تعطل مصالح المواطنين.

وأضاف محافظ الدقهلية، بانه ستكون هناك متابعه مركزيه من وزارة التنمية المحلية وزيارات مفاجئة لتقييم أداء الاجهزة والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، مؤكدًا على ضرورة ان تظهر الدقهلية بالمظهر الحضاري الذى يليق بها كأحد محافظات الدلتا العريقة.
وأوضح الشعراوي، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق نجاحات سريعة وملموسه على ارض الواقع لصالح المواطنين وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن واجهزة الدولة في كافه المواقع على ارض الدقهلية.
إطلاق الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالدقهلية..اليوم
إطلاق الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالدقهلية..اليوم
إطلاق الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالدقهلية..اليوم
إطلاق الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالدقهلية..اليوم
إطلاق الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالدقهلية..اليوم

ترشيحاتنا

وزيري: مومياوات تابوت الإسكندرية تعود لعسكريين ماتوا دفاعا عن الوطن.. فيديو

برلمانية: سيتم تدريس مادة الأخلاقيات بنظام التعليم الجديد

حديقة حيوان لندن تنقذ فرخ بطريق انكسرت بيضته قبل الأوان

شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي

أطول رحلة عمرة في التاريخ.. الحاجة سعدية ذهبت بحقيبة هيروين وعادت بحب الملايين ..أهالي قريتها يستقبلونها بزفة بلدي.. وتؤكد: ما تعرضت له إحساس مؤلم.. وأشكر الرئيس السيسي الذي لا ينسى أبناء وطنه

وفاة حالتين بشبرا باخوم نتيجة هجوم الثعابين على القرية

إطلاق الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالدقهلية..اليوم

4 أغسطس.. الفصل الدراسي الثاني للتأهيل التربوي بجامعة سوهاج

مصدر أمنى: متهمو إدارة مصنع هيروين العبور من شمال سيناء

حازم إمام ينعي سيف العماري برسالة مؤثرة

ضبط مصنع لإنتاج الهيروين بالعبور

حكم ارتداء الحاج حقيبة على ظهره أثناء الحج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

فيديو

فيديو جراف.. أكاديمية الشرطة.. 122 عاما من الإنجازات
وزير الداخلية الأسبق فى التخابر: مجموعة من حماس اعتلت أسطح العمارات لنشر الفوضى.. فيديو
قيادى بحركة فتح: محمد العبادي برر منذ أيام ما ستفعله إسرائيل بغزة
وزير الرياضة يكشف حقيقة عودة الجماهير في موسم 2018.. فيديو
وزير الداخلية الأسبق فى التخابر مع حماس:عناصر إخوانية ألقت المولوتوف على السيارات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟