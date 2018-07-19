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محافظات

افتتاح دوري مستقبل وطن بالبحيرة بمشاركة 400 فريق.. صور

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:27 م
افتتاح دوري مستقبل
افتتاح دوري مستقبل وطن بالبحيرة بمشاركة 400 فريق ..صور
جمالات الدمنهورى
افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة برئاسة النائب محمد عبدالله زين الدين أمين الحزب بالمحافظة مساء اليوم الخميس دورى مستقبل وطن بالمحافظة بحضور عدد من القيادات الشعبية والنواب وذلك بالصالة المغطاة باستاد دمنهور.

وأعطى محمد زين الدين أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة إشارة البدء بحضور اللواء يحيى عيساوى داوود أمين قطاع وسط وغرب الدلتا بحزب مستقبل وطن وكل من النواب" علي عتمان وعصام القاضي وعصام الصافي ومحمود شعلان وعصام الفقى ومحمد سعد تمراز" ومحمد عمار أمين العمل الجماهيري بالجمهورية وعدد من أمناء المراكز والأمانات النوعية والشخصيات الشعبية والعامة.

وشمل الافتتاح عرضا لكل الفرق وعددا من العروض الفنية والأغاني الوطنية ومباراة الافتتاح بين فريقي أحمد زويل ومصطفي الفقى وحكم المباراة الحكم الدولي رؤوف الحوشي ومحمد حسين وسط وجود فرق جميع المراكز المشاركة في الدوري، حيث شارك فى هذا الدوري قرابة 400 فريق من جميع مراكز محافظة البحيرة. 

وأكد محمد زين الدين أمين الحزب بالمحافظة أنه تم تشكيل لجنة للدورى بقيادة محمد وجيه خالد أمين التنظيم وأشرف شاور أمين العضوية وسعيد شوقى أمين العمل الجماهيري وعمرو الزقم أمين الشباب وقامت باستقبال أسماء الفرق وعمل جداول للمباريات حيث يقام الدوري في جميع قرى مراكز المحافظة بداية من الغد.

وأشار زين الدين إلى أنه تم الانتهاء من استلام أسماء اللاعبين والفرق وتم عمل جداول للمباريات علي أن تبدأ المسابقة بداية من مجلس القرية وبعد ذلك يصعد فريق واحد وتصفية مع المركز ويعد فريق للمحافظة علي أن يصفي فريق واحد من المحافظة على مستوى الجمهورية ولا يتعدي سن اللاعب عن 30 عاما ويحصل المركز الأول على مستوي الجمهورية علي 100 ألف جنيه و60 للثاني و40 للثالث ويوجد بعض الجوائز أيضا في تصفيات المحافظة.
افتتاح دوري مستقبل وطن بالبحيرة بمشاركة 400 فريق.. صور
افتتاح دوري مستقبل وطن بالبحيرة بمشاركة 400 فريق.. صور
افتتاح دوري مستقبل وطن بالبحيرة بمشاركة 400 فريق.. صور
افتتاح دوري مستقبل وطن بالبحيرة بمشاركة 400 فريق.. صور
افتتاح دوري مستقبل وطن بالبحيرة بمشاركة 400 فريق.. صور
افتتاح دوري مستقبل وطن بالبحيرة بمشاركة 400 فريق.. صور
افتتاح دوري مستقبل وطن بالبحيرة بمشاركة 400 فريق.. صور
افتتاح دوري مستقبل وطن بالبحيرة بمشاركة 400 فريق.. صور
افتتاح دوري مستقبل وطن بالبحيرة بمشاركة 400 فريق.. صور
افتتاح دوري مستقبل وطن بالبحيرة بمشاركة 400 فريق.. صور
افتتاح دوري مستقبل وطن بالبحيرة بمشاركة 400 فريق.. صور

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