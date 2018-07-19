شبانة: الملفات الخلافية بين القاهرة والخرطوم في طريقها للحل

قال الدكتور أيمن شبانة نائب مدير مَركز دراسات حوض النيل، إنَّ لِقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنظيره السوداني عمر البشير، يَأتي في إطار المُحاولات التي يَقوم بها رئيسا الدولتين من أجل تَوطيد وتحسين العلاقات بين البلدين.



وأضاف شبانة، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، أنَّ هذه الزيارة تأتي ردًا على زيارة الرئيس السوداني عمر البشير، للقاهرة قُبيل الانتخابات الرئاسية في مَارس الماضي، وهيَّ الزيارة الخامسة للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى السودان، وبالطبع هيَّ تأتي على خلفية الرغبة في استكمال المُشاورات التي كانت عقدتها اللجنة الرباعية المُكونة من وزيري خارجية ورئيسي مخابرات البلدين، كما تأتي في إطار التمهيد لِاجتماعات اللجنة المشتركة المِصرية- السودانية.



كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وصل إلى الخرطوم في مستهل زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره السوداني عمر حسن البشير.