ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شبانة: الملفات الخلافية بين القاهرة والخرطوم في طريقها للحل

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:03 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أيمن شبانة نائب مدير مَركز دراسات حوض النيل، إنَّ لِقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنظيره السوداني عمر البشير، يَأتي في إطار المُحاولات التي يَقوم بها رئيسا الدولتين من أجل تَوطيد وتحسين العلاقات بين البلدين.

وأضاف شبانة، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، أنَّ هذه الزيارة تأتي ردًا على زيارة الرئيس السوداني عمر البشير، للقاهرة قُبيل الانتخابات الرئاسية في مَارس الماضي، وهيَّ الزيارة الخامسة للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى السودان، وبالطبع هيَّ تأتي على خلفية الرغبة في استكمال المُشاورات التي كانت عقدتها اللجنة الرباعية المُكونة من وزيري خارجية ورئيسي مخابرات البلدين، كما تأتي في إطار التمهيد لِاجتماعات اللجنة المشتركة المِصرية- السودانية.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وصل إلى الخرطوم في مستهل زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره السوداني عمر حسن البشير.

ترشيحاتنا

الحقيقة الكاملة حول تابوت الإسكندرية بعد فتحه..صور وفيديو

شاهد.. الحقيقة الكاملة لواقعة الفنانة زينة فى دبى

ريال مدريد عينه على جوهرتي باريس سان جيرمان

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والمباريات المنتظرة..فيديو

الأمين العام للآثار: كنت أول واحد يدخل راسه جوا التابوت.. فيديو

إحالة عصابة سرقة الماشية بزعامة ضابط شرطة بالعياط للمحاكمة

5 أطعمة هامة تقضي على سموم وبكتيريا القولون

محمد صلاح يتصدر قائمة مجلة فوربس لنجوم الرياضة العرب

نجل عبد الناصر يكشف معلومات جديدة عن حادث المنشية.. فيديو

إصابة جديدة بين أهالي شبرا بخوم بـ لدغة ثعبان

تعرف على تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي

صحيفة: العالم ينتظر لعنة التابوت المصري وظلام الـ100 عام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

عاصى الحلانى يضع اللمسات الأخيرة على حفله فى مهرجان جرش .. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

فيديو

وزير الأوقاف: منظومة صكوك الأضاحي تمتاز بالشفافية.. فيديو
وزير الأوقاف: مال الوقف تسري عليه المحاسبة الحكومية.. فيديو
وزير الأوقاف: المصريون سيجدون أثرا بارزا للوقف خلال 2018
وزير الأوقاف: أبعدنا المساجد عن الجانب السياسي.. فيديو
وزير الأوقاف: سد دين الغارمات أولى من حج النافلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟