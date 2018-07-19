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أخبار البلد

العبيدي: قانون القومية يؤكد الوجه القبيح للعنصرية الإسرائيلية

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:35 م
بهجت العبيدي
بهجت العبيدي
سعيد العربي
قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، إن الوجه القبيح للعنصرية الإسرائيلية ليس في حاجة لدينا إلى تأكيد أو برهان، وإن الممارسات الإسرائيلية هي الأبشع في العالم، وأن أي متابع منصف، ناهيك عن عربي أو مسلم، يعلم علم اليقين أن إسرائيل تمثل أبشع أنواع الاحتلال وأقسى درجات الاعتداء.

وأضاف العبيدي أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على “قانون القومية” لهو دليل دامغ وقاطع، لمن يريد مزيدا من الأدلة، لتأكيد الوجه القبيح للاحتلال وتأكيد عنصرية الكيان الصهيوني، والذي يسعى بكل الوسائل لطمس الحق العربي في فلسطين المحتلة، مؤكدا أن إسرائيل لن تنجح في ذلك مهما استخدمت من أساليبها الحقيرة.

ونوه إلى أنه من اليسير استنتاج ما تصبو إليه إسرائيل التي تعمل على تطوير الاستيطان اليهودي كقيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته كهدف رئيسي يسلب من خلاله الحقوق الفلسطينية التي نؤمن كل الإيمان أنه مهما طال الزمن فهي عائدة لا محالة إلى أصحاب الأرض الحقيقيين أبناء الشعب الفلسطيني.

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