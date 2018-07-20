الأزهر فى أسبوع.. نفى ورقة مساعدة المطلقات المتداولة على السوشيال ميديا.. وإعلان نتيجة الشهادة الثانوية.. ورفع درجة 155 معيدا بالكليات.. ومجلس حكماء المسلمين يعقد مؤتمرا لمنصفي الإسلام من الغرب

حصاد الأزهر فى أسبوع

اعتماد نتيجة شهادات الثانوية بنسبة 63,81 %

استقبال 1147 طعنا على نتائج الشهادة الثانوية

القافلة الطبية الثانية تكشف على ألف مريض في جنوب سيناء

رفع درجة 155 معيدا بالكليات براتب 63 جنيها

الإمام الأكبر وكبير أساقفة كانتربري يكرمان المشاركين في منتدى "صناع السلام"

مجلس حكماء المسلمين: عقد مؤتمر لمنصفي الإسلام من الغرب في أكتوبر

الأزهر ينفي صرف معاش للمطلقات.. ويحذر مثيري الشائعات





أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر،فضيلة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2017/2018، وبلغت نسبة النجاح لهذ العام للقسمين العلمي والأدبي 63,81 %، وبلغت نسبة معاهد الشعبة الإسلامية 92.35%، بينما بلغت نسبة البعوث الإسلامية للمرحلة الإعدادية 22.2% والثانوية 42.6%، في حين بلغت نسبة النجاح في معهد غزة بفلسطين 69%.



وقال الدكتور عباس شومان، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة، إن الامتحانات هذا العام تمت وفق الخطة الموضوعة لضبط أعمال الامتحانات، مشيرًا إلى أن الأزهر نجح في منع عملية تسريب أي امتحان من خلال كتائب الأزهر التي طافت محافظات مصر.



وأضاف، أننا لم ننزعج حين كانت نسبة النجاح منذ أربع أعوام 28% لأننا أخذنا خطوات جادة للقضاء على الغش لنصل هذا العام لنسبة 63.81% وهذا يعد نجاحًا كبيرًا.



بدوره، أعلن الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن أعداد التظلمات التى استقبلتها الإدارات التعليمية بمحافظات الجمهورية، فى ثالث أيامها، منوها أنه تم تلقى 1147 طلبا من 234 طالبا وطالبة حتى ثالث يوم.



وشرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فى تصريح لصدى البلد، الفرق بين الطلب والعدد فى التظلمات، قائلا :"الطالب الواحد قد يتقدم بأكثر من طلب للتظلم فى أكثر من مادة وبهذا يزيد عدد الطلبات فى التظلمات عن أعداد الطلاب أنفسهم".



وأضاف، أن أبرز المواد المقدم عليها الطعون من الطلاب والطالبات، هى الفيزياء والكيمياء والأحياء فى القسم العلمي، والنحو والصرف والبلاغة فى القسم الأدبي.



وأشار إلى أن باب الطعون مفتوح أمام الطلاب من الثلاثاء الماضى ولمدة شهر، وذلك فى الإدارات التعليمية بكل منطقة داخل محافظات الجمهورية لأول مرة تسهيلا على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وعدم التضييق عليهم وجلب المشقة لهم من السفر للقاهرة أو عواصم المحافظات لتقديم الطعون والتظلمات.



وانطلقت الثلاثء، قافلة الأزهر الطبية الثانية إلى جنوب سيناء، والتي يستمر عملها حتى 22 من يوليو الجارى، وتضم القافلة 20 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر فى 12 تخصصًا تشمل العظام والباطنة والرمد والصدر والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية وأمراض النساء.



وبدأت القافلة أعمالها في مستشفى رأس سدر، حيث وقعت الكشف الطبي على 465 حالة وأجرت 7 عمليات وتم صرف العلاج بالمجان.



كما توجهت إلي سانت كاترين، ووقعت الكشف على 514 حالة، وتم صرف العلاج لهم مجانا، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة.



وتستهدف القافلة المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا في ثلاث مدن بجنوب سيناء، هي: رأس سدر وسانت كاترين والطور ومن المقرر أن تستكمل القافلة عملها غدًا الخميس في سانت كاترين ثم تنهي أعمالها في مدينة الطور.



وتأتى هذه القافلة فى إطار الجهود التى يقوم بها الأزهر، للمشاركة فى تنمية المجتمع، واستمرارًا لدور الأزهر الوطني والدعوي والاجتماعي.



وأصدر الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الأمر التنفيذى رقم 992 الخاص برفع درجة 155 معيدا بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بحرى وقبلى إلى درجة مدرس مساعد.



وقررت الجامعة، رفع الراتب الأساسي للمعيدين الذين تمت ترقيتهم إلى 63 جنيها بعدما كان 48 فى وظيفة معيد، وباقى المرتب يكون بدل الجامعة وبدل الجودة.



كما كرم الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والدكتور جاستن ويلبي، كبير أساقفة كانتربري، الطلاب المشاركين في "منتدى شباب صناع السلام"، وذلك في ختام فعاليات المنتدى التي استمرت لعشرة أيام في الفترة من 8 إلى 18 يوليو.



وقام الإمام الأكبر وكبير الأساقفة بتوزيع شهادات تقدير على المشاركين في المنتدى، معربين عن أملهما في أن يقوم الطلاب بنقل الخبرات والمهارات التي تعلموها إلى بلدانهم، وأن يصبحوا دعاة للسلام والتعايش والحوار.



وشارك في المنتدى، 25 شابًّا من أوروبا، قامت باختيارهم أسقفيَّة كانتربري بلندن، و 25 شابًّا من العالم العربي، قام باختيارهم الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين من عدة دول عربية، مع الحرص على تنوع مشاربهم الدينية والتعليمية والثقافية، بما يعكس ثراء الشرق وتعدد جذوره الفكرية والثقافية.



وترأس فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الخميس، في العاصمة البريطانية لندن، الاجتماع الدوري لمجلس حكماء المسلمين، والذي يتزامن مع مرور أربعة أعوام على تأسيس المجلس، كما يتزامن مع اختتام فعاليات منتدى شباب صناع السلام الذي نظمه المجلس بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة الإنجليكية في بريطانيا.



وصرح الدكتور علي النعيمي الأمين العام للمجلس، بأن الاجتماع استعرض مواضيع عدة، من أهمها ما تحقق من نتائج خلال منتدى "شباب صناع المستقبل"، وأبدى الأعضاء سعادتهم بما تحقق خلاله من حوار واحتكاك مباشر بين شباب الشرق والغرب وأكدوا على أهمية استمرارية مثل هذه المبادرات.



وأوضح النعيمي، أن المجلس أقر تنظيم مؤتمر يعقد في العاصمة المصرية القاهرة في أكتوبر المقبل يتعلق بالمنصفين من الغرب للإسلام يجمع العلماء والمفكرين من الغرب ممن كتبوا عن الإسلام، وكذلك يشمل نخبة من المفكرين والعلماء المسلمين للتباحث بالمسؤولية الملقاة على الجانبين بشأن الصورة الحقيقية للإسلام، باعتباره دين المحبة والتسامح والتعايش المشترك.



وأشار النعيمي إلى أن المجلس ناقش مواصلة لقاءات الحوار مع مجلس الكنائس العالمي وجمعية سانت إيجيدو، وتم اعتماد برامج لاستمرارية مثل هذه اللقاءات، كما اعتمد المجلس مجموعة من المشاركات الدولية في أفريقيا وآسيا ، واعتمد برنامج في أفريقيا.



وأضاف النعيمي، أن المجلس ناقش مجموعة من التحديات التي تواجه المسلمين في العالم واقترح إطلاق مبادرات بحسب المنطقة التي تواجه هذه التحديات، كما تم اعتماد تسجيل مجلس حكماء المسلمين كهيئة دولية معتمدة عالميا ليتمكن من القيام ببعض الأدوار التي تحقق الأهداف التي أسس من أجلها.



وأعلن الأمين لمجلس حكماء المسلمين أن الاجتماع اعتمد عددا من الأسماء للانضمام إلى عضوية المجلس وسيتم التواصل معهم، للمشاركة – بإذن الله – في الاجتماع المقبل للمجلس.



وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن البعض يتداول عبر مواقع التواصل ما يسمونه "معاش للمطلقات" قرره فضيلة الإمام الأكبر قدره ١٥٠٠ج ، وادعاء صرف إحداهن له، ويعلنون عن قائمة مستندات مطلوبة للراغبات في صرف المعاش، وأن نماذج معدة لذلك متاحة بالمعاهد الأزهرية.



وأكد وكيل الأزهر، أن هذا الكلام لا أصل له وهو كذب محض، وتلاعب بمشاعر الناس واستغلال لمعاناة فئة أحوج ما تكون لمد يد العون لها وتخفيف آلامها، وأن دور الأزهر يقتصر على مساعدة الفقراء والمساكين من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري أو الحسابات الخاصة بمشيخة الأزهر، وأن صرف المعاشات بكل أنواعها لا يدخل في اختصاصات الأزهر.



وأشار إلى أن الأزهر الشريف يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة هؤلاء الكاذبين الذين اعتادوا افتعال أمور من شأنها إرباك الناس كلما تواردت الأنباء عن نجاح زيارة للإمام الأكبر للخارج، مذكرا بنص المادة رقم مادة 188 من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.