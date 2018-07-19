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فن

استقرار الحالة الصحية للفنان جميل راتب

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:03 م
صدى البلد
محمد نبيل
أكد أحد المقربين من الفنان جميل راتب أن حالته الصحية مستقرة تماما، وأنه لا داعى للقلق وإطلاق الشائعات.

وأضاف المصدر لـ"صدى البلد" أنه من المنتظر أن يغادر راتب المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وكان الفنان الكبير قد تعرض لأزمة قبل ساعات دخل على إثرها أحد مستشفيات منطقة الدقى، ويتلقى العلاج اللازم.

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