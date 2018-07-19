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منوعات

شارلي إيبدو تنشر كاريكاتير مسيئا للاعبي فرنسا

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:13 م
صدى البلد
محمد طاهر
شبهت صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة لاعبي المنتخب الفرنسي المتوج بمونديال روسيا بـ "القردة".

ونشرت الصحيفة كاريكاتير يظهر قردة يلبسون الأزرق ويحملون كأسا على شكل موزة تشبه كأس العالم، ويسأل أحد القردة هل هذه برتقالة؟ ويسأل قرد آخر هل هذه موزة؟.

وفي كاريكاتير آخر يظهر لاعبو المنتخب الفرنسي جميعا ممثلين بوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي رافق منتخب الديوك وشجعهم في الدورين قبل النهائي والنهائي من المونديال الروسي.

وتعود جذور 14 لاعبا من أصل 23 من التشكيلة الرسمية الفرنسية التي توجت بلقب مونديال روسيا الأحد الماضي، على حساب كرواتيا (4-2) إلى القارة الإفريقية.

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