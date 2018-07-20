عبدالعال يرأس الدورة الـ28 الاستثنائية لاتحاد البرلمان العربي.. غدا

تعقد غدا السبت الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية لاتحاد البرلمان العربي برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس الاتحاد بمقر مجلس النواب.



وتعقد الجلسة الطارئة لرؤساء المجلس والبرلمانات العربية بناء على طلب دولة الكويت وعدد من الدول العربية لبحث تداعيات قضية القدس في ضوء الممارسات الإسرائيلية والمستجدات الاخيرة فى القضية الفلسطينية.



وغادر يوم الأربعاء الماضى الدكتور على عبد العال إلى العاصمة الصربية بلجراد بناء على الدعوة الموجهة من رئيسة البرلمان الصربى بمناسبة مرور 110 أعوام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.