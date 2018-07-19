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حوادث

مصرع فتاة سقطت من أعلى منزلها بمركز الغنايم بأسيوط

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:07 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
إيهاب عمر
لقيت فتاة في بداية عقدها الثالث مصرعها، اليوم الخميس، بعدما سقطت من أعلى منزلها بمنطقة الغنايم شرق التابعة لمركز الغنايم في أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفي المركزي تحت تصرف النيابة.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد بوصول بلاغ من المستشفي المركزي يفيد بوصول "غ.ا.ا-٢٢عامًا" جثة هامدة.

وبالانتقال وسؤال أهليتها قالوا انه أثناء تواجدها بأعلي منزلهم بالطابق الثاني بمنطقة الغنايم شرق سقطت من أعلى ما أدى إلي وفاتها في الحال دون اتهام أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة بالمركز، تبين عدم وجود أي شبهة جنائية ظاهرة على جسد الفتاة.

جار تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

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