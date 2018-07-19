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ثقافة

افتتاح المهرجان الصيفي في مسرح سيد درويش بأغاني علي الحجار

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:33 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
أقيم اليوم حفل افتتاح مهرجان الاوبرا الصيفي بالاسكندرية، في أوبرا الاسكندرية (مسرح سيد درويش)، احياه المطرب علي الحجار بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية والدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا .

قدم علي الحجار مجموعة من الاغنيات التى تفاعل معها الجمهور و تمثل اهم المحطات في مشواره الفني منها المال و البنون ، علي قد ما حبينا ، عارفة ، الليل واخره ، من غير ما تتكلمي ، صلينا الفجر فين ، ابو الريش ، ماتمنعوش الصابرين ، مسألة مبدأ ، سمره وبعيون كحيلة ، زي الهوي ، روحي فيكي ، في قلب الليل.

وفاجأ الحجار جمهوره حيث قدم مجموعة من رباعيات صلاح جاهين التي لحنها سيد مكاوي واختتم الحفل ببانوراما غنائية وطنية اشعلت حماس الجماهير.

وقال الحجار انه اصر علي غناء البانوراما الوطنية في نهاية الحفل حتي ينتبه الجميع وخاصة أن تضحيات جنودنا البواسل في سيناء للدفاع عن ارض الوطن .

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