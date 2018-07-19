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120 شابا وفتاة يعقدون قرانهم في زواج جماعي بمسجد في سراييفو

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:25 م
زواج جماعي بمسجد
زواج جماعي بمسجد في سراييفو
رويترز
عُقد قران 60 شابا على 60 فتاة في حفل بالعاصمة البوسنية سراييفو اليوم الخميس، قال منظموه إنه إحدى أكبر مناسبات الزفاف الجماعي في أوروبا والتي أقيمت لتُيسر الزواج على الشباب والفتيات.

وتعترف البوسنة رسميا فقط بالزواج المدني. وحضر العرسان والعرائس، المتزوجون بالفعل قانونا، مراسم الزواج الجماعي لأسباب دينية أو ثقافية.

وقال عريس يدعى الأمين جوتوك (31 عاما) لتلفزيون رويترز "الزفاف يوم مميز لكل شخص، لكن الزواج بهذه الطريقة ومع وجود أزواج كثيرين حولك يبقى شيئا نتذكره طوال حياتنا".

وقدمت جمعية خيرية، ساعدت في تنظيم الحدث، حُللا صممت خصيصا للعرسان وأثوابا وأغطية رأس للعرائس. وأُقيمت وليمة للعُرس وقُدم مبلغ مالي بلغ 500 مارك بوسني (نحو 300 دولار) هدية لكل عريس وعروس.

وقال الإمام رسول أليتش، الذي عقد قران الشبان والفتيات في مسجد الاستقلال، إن الهدف هو تشجيع البوسنيين على تكوين أُسر في وقت يجد فيه شبان كثيرون صعوبة في تحمل التكلفة الباهظة للزواج.

وأضاف "الزواج هو أساس البشرية وأي مجتمع. مجتمعنا وعائلاتنا على وجه الخصوص يواجها هذه الأيام عدد من التحديات وقل عدد من يقدمون على الزواج".

وفي وقت لا يزال فيه الاقتصاد يتعافى من حرب 1992-1995 وترتفع فيه معدلات البطالة، فإن معدلات الزواج والإنجاب آخذة في الانخفاض بشكل مطرد في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان والتي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة، نصفهم تقريبا يدينون بالإسلام.

وتراجع عدد الزيجات إلى 14870 فقط في العام الماضي من أعلى معدل مسجل بلغ نحو 24000 حالة زواج في عام 2007.

وبعد أكثر من 20 عاما على انتهاء الحرب، التي قُتل فيها 100 ألف شخص، ما زالت البوسنة منقسمة على أسس دينية وعرقية بين البوشناق المسلمين والصرب المسيحيين الأرثوذكس والكروات المسيحيين الكاثوليك. ولا يزال تحقيق المصالحة والإصلاح، اللازمين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أمرا بعيد المنال.

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