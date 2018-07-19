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إغلاق مطعم مأكولات بالمنوفية وإعدام 50 كيلو أغذية فاسدة

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:24 م
اغلاق مطعم ماكولات
اغلاق مطعم ماكولات بالمنوفية واعدام 50 كيلو أغذية فاسدة
مروة محمد
شنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، حملة موسعة بمدينة سرس الليان على المنشآت الغذائية والمطاعم.

وأسفر المرور عن سحب 17 عينة أغذية لفحصها بالمعامل وتحرير 11 محضرا جنحة صحية وإعدام 50 كيلو أغذية تالفة.

كما تم التوصية بالغلق الإداري وايقاف تشغيل مطعم مأكولات ومشويات لعدم وجود ترخيص من الجهات المختصة.

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