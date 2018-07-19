ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد مهران يحتفل بخطوبته غدا ويطالب وسائل الإعلام بتسجيل الحضور

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:32 م
صدى البلد
محمد نبيل
يحتفل الفنان الشاب محمد مهران بخطوبته على المخرجة مي عبد الحافظ مساء غدٍ الجمعة، وذلك في حفل يحضره عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر ونجوم مسلسل الأب الروحى.

يقام الحفل بالنادى البريطاني بالمعادي، وذلك بعد أيام من إقامة حفل عائلي حضره الأهل احتفالا بهذه المناسبة.

فيما يخصص حفل الجمعة من أجل حضور الأصدقاء والنجوم ووسائل الإعلام والتى تم مخاطبتها لتسجيل الحضور عبر بيان رسمى.

ترشيحاتنا

الحقيقة الكاملة حول تابوت الإسكندرية بعد فتحه..صور وفيديو

ناسا تكتشف نجما يدمر كواكب درب التبانة لأول مرة

لهيطة يتبرأ من أزمة تصوير المنتخب بـ القبض على إسلام الشاطر

الحبس سنة لـ البلتاجي لإهانة المحكمة في قضية التخابر مع حماس

ليفربول يسخر من لاعبي الدوري الإنجليزي بسبب محمد صلاح .. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

شاهد.. الحقيقة الكاملة لواقعة الفنانة زينة فى دبى

عربيتك مش هتتخدش تاني.. طلاء الشمع أعلى جودة وأقل تكلفة..فيديو وصور

صدى البلد ينفرد بتفاصيل تمديد تعاقد سعد سمير لمدة 4 مواسم مع الأهلي

ننشر نتيجة إعادة فحص أوراق إجابة طلاب مدارس المتفوقين

رئيسة كرواتيا احتضنت 467 شخصا خلال المونديال

رجل وسيدة يستوليان على 4 ملايين جنيه من مواطنين بالسويس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

عاصى الحلانى يضع اللمسات الأخيرة على حفله فى مهرجان جرش .. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

فيديو

وزير الأوقاف: مال الوقف تسري عليه المحاسبة الحكومية.. فيديو
وزير الأوقاف: المصريون سيجدون أثرا بارزا للوقف خلال 2018
وزير الأوقاف: أبعدنا المساجد عن الجانب السياسي.. فيديو
وزير الأوقاف: سد دين الغارمات أولى من حج النافلة.. فيديو
الأمين العام للآثار: كنت أول واحد يدخل راسه جوا التابوت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟