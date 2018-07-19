محمد مهران يحتفل بخطوبته غدا ويطالب وسائل الإعلام بتسجيل الحضور

يحتفل الفنان الشاب محمد مهران بخطوبته على المخرجة مي عبد الحافظ مساء غدٍ الجمعة، وذلك في حفل يحضره عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر ونجوم مسلسل الأب الروحى.



يقام الحفل بالنادى البريطاني بالمعادي، وذلك بعد أيام من إقامة حفل عائلي حضره الأهل احتفالا بهذه المناسبة.



فيما يخصص حفل الجمعة من أجل حضور الأصدقاء والنجوم ووسائل الإعلام والتى تم مخاطبتها لتسجيل الحضور عبر بيان رسمى.

