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منى الشاذلي تطالب شيخ الأزهر بتكريم أطباء مستشفى الحسين

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:31 م
صدى البلد
البهي عمرو
أشادت الإعلامية منى الشاذلى بأطباء مستشفى الحسين الجامعى، لتعاملهم الشجاع مع الحريق الذى اندلع بالمستشفى.

وطالبت خلال تقديمها برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة "سي بي سي" ، الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتكريم جميع الأطباء الذين ساهموا فى إنقاذ المرضى بالمستشفى.

وأشارت منى إلى أن تكريم الاطباء و العاملين بالمستشفى يعطى لهم دعما نفسيا كبيرا.

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