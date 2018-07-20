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برلمان

دفاع البرلمان تستكمل مناقشة قانون المرور الجديد خلال دور الانعقاد المقبل

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:05 ص
لجنة الدفاع والأمن
لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب يحيى كدوانى ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن لجنة الدفاع والأمن ستستكمل خلال دور الإنعقاد الرابع بالبرلمان مناقشة مشروع قانون المرور الجديد ، والذى ناقشته اللجنة التشريعية بالبرلمان ، نظرا لقرب انتهاء دور الانعقاد الحالى.

وأكد كدوانى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إصدار قانون المرور الجديد سيساهم فى ضبط الشارع المصرى ومنع الانفلات ويزيد من الاعتماد على الرصد الإلكترونى فى المتابعة المرورية والتقليل من الاعتماد على العنصر البشرى فى المتابعة المرورية.

وأشار وكيل لجنة الدفاع و الأمن القومى بالبرلمان إلى أن قانون المرور الجديد ينص على انشاء صندوق لدعم شراء السيارات الحديثة بدلا من السيارات التى مضى عليها 20 عاما، كما ان القانون سيمثل ردعا لكل من يقوم بعمل مخالفات مرورية ، مؤكدا أن اللجنة ناقشت حتى الآن 10 مواد فقط من مشروع القانون من أصل 96 مادة.

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