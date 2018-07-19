وزير الأوقاف: مال الوقف تسري عليه المحاسبة الحكومية.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مال الوقف تسري عليه جميع قواعد المحاسبة الحكومية، مضيفا:" لا أستطيع أن أخرج مليم من الوزارة إلا بعد موافقة وزير المالية والتخطيط لتحويل الأموال من الأوقاف لصالح المشاريع المطلوب إنفاق الأموال فيها".



وتابع جمعة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن موازنة الدولة للأوقاف من أجل تطوير وصيانة المساجد 171 مليون جنيه ولكننا نحتاج 600 مليون جنيه ونكملها من الموارد الذاتية".



واستطرد: "الجهاز المركزي للمحاسبات له فرع في الوزارة والهيئة، وهيئة الرقابة الإدارية تتابع كافة التفاصيل داخل الوزارة، وكافة الجهات الرقابية التي تراقب على مؤسسات الدولة المصرية تراقب على وزارة الأوقاف".

