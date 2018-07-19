ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير الأوقاف: مال الوقف تسري عليه المحاسبة الحكومية.. فيديو

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:29 م
محمد مختار جمعة ،
محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف
هاني حسين
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مال الوقف تسري عليه جميع قواعد المحاسبة الحكومية، مضيفا:" لا أستطيع أن أخرج مليم من الوزارة إلا بعد موافقة وزير المالية والتخطيط لتحويل الأموال من الأوقاف لصالح المشاريع المطلوب إنفاق الأموال فيها".

وتابع جمعة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن موازنة الدولة للأوقاف من أجل تطوير وصيانة المساجد 171 مليون جنيه ولكننا نحتاج 600 مليون جنيه ونكملها من الموارد الذاتية".

واستطرد: "الجهاز المركزي للمحاسبات له فرع في الوزارة والهيئة، وهيئة الرقابة الإدارية تتابع كافة التفاصيل داخل الوزارة، وكافة الجهات الرقابية التي تراقب على مؤسسات الدولة المصرية تراقب على وزارة الأوقاف".

ترشيحاتنا

تعرّف على تشكيل الأهلي في ودية الجونة

زفافها الليلة.. شاهد 10 صور من حنة المذيعة فرح علي

شاهد.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في الخرطوم

وزير الداخلية الأسبق: محمد مرسي كان مسئول الإخوان في ميدان التحرير.. صور

منة فضالى لـ مى سليم: مبروك الطلاق.. زمن الرجالة خلص

ريال مدريد عينه على جوهرتي باريس سان جيرمان

الساحر التركى لـ صدى البلد: المصل المصرى أنقذ حياتي.. فيديو وصور

صلاح يهرب من الضغوط إلى هناك.. 4 أسئلة تشرح تكلفة السفر والإقامة في المالديف .. صور

وزيرة إماراتية ترحب بالرئيس الصيني بطريقة فاجأت الجميع

أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ جميل راتب .. فيديو

معدات ضخمة لنقل تابوت سيدي جابر من موقعه.. فيديو وصور

قطع المياه عن 11 منطقة في القاهرة .. تعرف عليها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

عاصى الحلانى يضع اللمسات الأخيرة على حفله فى مهرجان جرش .. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

فيديو

وزير الأوقاف: مال الوقف تسري عليه المحاسبة الحكومية.. فيديو
وزير الأوقاف: المصريون سيجدون أثرا بارزا للوقف خلال 2018
وزير الأوقاف: أبعدنا المساجد عن الجانب السياسي.. فيديو
وزير الأوقاف: سد دين الغارمات أولى من حج النافلة.. فيديو
الأمين العام للآثار: كنت أول واحد يدخل راسه جوا التابوت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟