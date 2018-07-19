وزيرة الخارجية الكندية تلتقي بالرئيس المكسيكي المنتخب 25 يوليو

أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، أن وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ستلتقي بالرئيس المكسيكي المنتخب اندريس مانويل لوبيز اوبرادور؛ لعقد محادثات تجارية حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا".



جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المكسيكية، اليوم/الخميس/، أوردته قناة "يورونيوز" الأوروبية.



وذكرت القناة أن هذه المحادثات من المقرر لها أن تعقد خلال زيارة فريلاند يوم 25 من يوليو الجاري.



وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد زار المكسيك مؤخرًا والتقى بالرئيس اليساري المنتخب، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في إطار محاولة بناء علاقة عمل شابها التوتر مؤخرًا بسبب دعوات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبناء جدار حدودي فاصل بين أمريكا والمكسيك وتهديداته بإبطال اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة، المسمى اختصارًا بـ "نافتا"، مع المكسيك.



ويعتبر ترامب أن "نافتا" قضت على العديد من الوظائف الأمريكية، وتسببت في نقل مقار شركات السيارات الأمريكية إلى المكسيك حيث الأجور المتدنية.