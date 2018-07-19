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وزير الأوقاف: الوضع فى مصر يقتضى ضرورة تنظيم النسل.. فيديو

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:22 م
محمد مختار جمعه وزير
محمد مختار جمعه وزير الأوقاف
حمزة شعيب
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الزيادة السكانية تشكل خطرا كبيرا، وتمثل عبئا كبيرا على التنمية.

وأوضح محمد مختار جمعة خلال لقائه ببرنامج "نظرة " تقديم الإعلامى حمدى رزق المذاع عبر قناة "صدى البلد": "تقاس مقدرة الدول ولاتقاس مقدرة الفرد عند النظر لقضية تنظيم النسل".

وتابع وزير الأوقاف:" الوضع فى مصر يقتضى ضرورة تنظيم النسل، مشيرا إلى أن تنظيم النسل ووسائله مشروعة ولا حرج فيها".

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