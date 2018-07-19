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محافظات

وكيل صحة المنوفية: توفير٣٠ مصل ثعابين بمستشفى قويسنا المركزى

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:29 م
وكيل صحة المنوفية
وكيل صحة المنوفية : توفير٣٠مصل الثعابين بمستشفي قويسنا
محمد احمد
اعلن الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ إجراءات مكثفة لمواجهة انتشار الثعابين بقرية شبرا بخوم بمركز قويسنا حيث تم اعلان حالة الطوارئ بالوحدات الصحية ومستشفي قويسنا المركزى وتوفير أمصال الثعابين.

وأضاف أنه يوجد بالمنوفية نحو 657 مصلا علي مستوى المحافظة في المستشفيات والوحدات الصحية، موضحا أنه تم زيادة أمصال الثعابين بمستشفى قويسنا المركزى الي 30 مصلا داخل المستشفى تحسبا لأى إصابات بين الأهالي.

وأكد أنه تم عمل ندوات توعية المواطنين إلى جانب أن خطبة الجمعة غدا ستكون عن اتخاذ الإجراءات الوقائية بالتعاون مع مديرية الأوقاف، موضحا أنه تم تخصيص سيارة إسعاف بالقرية وكذلك تواجد طبيب بالوحدة الصحية بالقرية لمتابعة الحالة.

وناشد الحفناوى الأهالي بالتوجه لاقرب مستشفي في حالة ظهور اى اعراض لدغ الثعابين علي الأهالي دون إجراء أى اسعافات في المنزل.

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