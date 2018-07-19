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مختار جمعة: الرئيس أكثر الناس حرصا على حفظ مال الأوقاف

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:23 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الأوقاف وهو أكثر الناس حرصا على مال الوقف وحفظه وفقا للشروط الشرعية وضوابطها بما يصب فى الصالح العام.

أضاف جمعة خلال برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس وجه بأن تكون كل تعاملات الوقف بالقيمة السوقية العادلة ، مشيرا إلى ان الرئيس يتابع بدقة كل ما يتصل بشئون الأوقاف.

وتابع: "الجهاز المركزي للمحاسبات له فرع في الوزارة والهيئة، وهيئة الرقابة الإدارية تتابع كافة التفاصيل داخل الوزارة، وكافة الجهات الرقابية التي تراقب على مؤسسات الدولة المصرية تطبق على وزارة الأوقاف".

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