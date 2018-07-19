الأسهم الأمريكية تهبط متضررة من أرباح مخيبة للآمال ومخاوف التجارة

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس بعد أن أعلنت بضع شركات عن أرباح مخيبة للآمال ومع تصاعد المخاوف من أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض رسوما جمركية انتقامية على بضائع مستوردة من الولايات المتحدة.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول ببورصة وول ستريت منخفضا 134.79 نقطة، أو 0.53 بالمئة، إلى 25064.50 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 11.13 نقطة، أو 0.39 بالمئة، ليغلق عند 2804.49 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 29.15 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 7825.30 نقطة.