أزمات أحرجت رؤساء العالم بسبب حراسهم الشخصيين.. الفريق الأمني لأردوغان الأكثر شغبًا.. وماكرون ينضم إلى القائمة بسبب رئيس حراسه.. فيديو

- حرس محمود عباس يشتبك مع أمن الأمم المتحدة

- أمن الرئيس العراقي يشتبك مع مرافقي نائبه

- كبير حراس ماكرون يتنكر في زي شرطي ويعتدي على متظاهر فرنسي





يتعرض معظم زعماء العالم عادة لمواقف محرجة وسخرية وسخط من قبل الجمهور بسبب تصرفات الحراس الشخصيين الذين يرافقوهم خلال الفعاليات الرسمية.



ويتسبب الحرس الشخصي لمعظم زعماء العالم احيانًا في إثارة المشاكل فعلى سبيل المثال، لدى حرس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تاريخ كبير من إثارة الشغب. وفيما يلي نستعرض عددا من الحوادث التي وضعت بعض الرؤساء في موقف محرج نتيجة تصرفات الفرق الأمنية الخاصة بهم.



- إيمانويل ماكرون



وُضع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون على قائمة الرؤساء الذين تسبب فريقهم الأمني في إحراجهم وذلك بعد إعلان القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، فتح تحقيق أولي بعد بث لقطات لرئيس حرسه الشخصي وهو يضرب متظاهرا في الأول من مايو الماضي.



ويستهدف التحقيق أيضا "استغلال رموز" خاصة بالموظفين الحكوميين، بحسب ما أوضحت النيابة، علما أن المسؤول المعني اعتمر خوذة رجل أمن في حين أنه ليس شرطيا.



وكانت صحيفة "لوموند" نشرت مساء أمس تقريرا مرفقا بفيديو، كشفت فيه أن بينالا هجم على شاب كان طريح الأرض أثناء تظاهرة" في الأول من مايو يوم عيد العمال.



وكان بينالا مكلفا بأمن ماكرون أثناء حملة الانتخابات الرئاسية قبل أن يعين مساعد مدير مكتب الرئيس.







- رجب طيب أردواغان.. الحرس الأكثر شغبًا



في 17 مايو من العام الماضي، اندلع شجار بين حرس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والمتظاهرين في الولايات المتحدة وذلك خلال لقاء أردوغان بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



ووفقًا للتقارير الإعلامية الأمريكية آنذاك، فقد أصيب 9 أشخاص بجروح، واعتقل اثنان آخران، خلال الشجار الذي اندلع أمام مقر إقامة السفير التركي واشنطن.







ولم يكن الهجوم الوحشي من جانب الحرس الخاص للرئيس التركي في واشنطن الأول من نوعه، ففي فبراير عام 2016 كانت الفضيحة الكبرى في الإكوادور، عندما وجهت حكومة الأكوادور مذكرة احتجاج لحكومة أنقرة حول تصرفات حرس أردوغان الذين اعتدوا على 3 ناشطات أثناء زيارة أردوغان للبلاد.



وبدأت الواقعة عندما قاطع محتجون كلهم من النساء بصورة مفاجئة كلمة أردوغان وطالبوه بالتنحي، الأمر الذي دفع بالحرس الخاص له إلى التدخل بعنف، وتسبب في نشوب أزمة سياسية بين البلدين، خاصة بعد انضمام رئيسة البرلمان جابرييلا ريفانديريا، التي نددت بالتدخل غير القانوني للأمن التركي، وباعتدائه على النائب دييجو فانتميليا، الذي حضر اللقاء حسب وسائل الإعلام في الإكوادور لدعم القضية النسائية في تركيا.







وفي مارس من نفس العام، اشتبك حرس أردوغان مع نشطاء وصحفيين خارج معهد "بروكنجز" الأمريكي، حيث ألقى أردوغان كلمة، ونقلت حينها مجلة "فورين بوليسي" عن صحفيين حضروا اللقاء تأكيديهم أن الأمن التركي أطاح بصحفي، فيما تعرض آخر للركل، كما طرح ثالث أرضًا.



وفي أمريكا أيضًا وأثناء جنازة الملاكم العالمي محمد علي كلاي، اشتبك حرس أردوغان مع موظفي جهاز الأمن السري الأمريكي أثناء تنظيمه مراسم التأبين، الأمر الذي أدى إلى انسحاب أردوغان مكتفيًا بالمشاركة في صلاة الجنازة.



- محمود عباس



تعود الواقعة إلى يوم 24 سبتمبر عام 2014، حيث اندلعت مشادة واشتباكات بالأيدي بين عناصر أمن مبنى الأمم المتحدة وحرس الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال دخوله قاعة الاجتماعات لحضور أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقام حرس المبنى الأممي بصد الوفد المرافق للرئيس الفلسطيني بصورة عنيفة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين حرس الرئيس وأمن المبنى بالأيدي وتدافع كبير شهد عليه الرئيس نفسه.



وقالت المواقع الفلسطينية آنذاك إن خطأ بروتوكوليًا ارتكبه أحد أفراد شرطة الأمم المتحدة، تسبب في اندلاع عراكٍ بالأيدي مع الوفد المرافق للرئيس عبّاس، قُبيل الدخول إلى قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.







- فؤاد معصوم



وفي حادث غريب من نوعه تسبب في سخرية الكثيرين منه، أندلعت مشاجرة بالأيدي في يوم 13 مايو من العام الماضي، بين حرس الرئيس العراقي فؤاد معصوم وحرس نائبه نوري المالكي، اثناء حضورهما عزاء للرئيس الراحل جلال طالباني في العاصمة العراقية بغداد.



وحضر المالكي مع فريق حمايته إلى مراسم عزاء الرئيس الراحل جلال طالباني، ودخل أفراد حماية المالكي دون تسليم أسلحتهم، وهو ما أثار اعتراض حماية معصوم القائمين على العزاء.



