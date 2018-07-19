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فن

فى ذكرى ميلاده.. سر توقف فؤاد خليل عن التمثيل 3 سنوات

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:47 م
صدى البلد
أحمد البهى
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان فواد خليل، الذى يعد واحدًا من أبرز فناني الكوميديا فى مصر والوطن العربى، حيث قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية أبرزها السقوط، جاءنا البيان التالى، المطب، التعويذة، وغيرها من الأعمال.

وبدأ الراحل رحلته مبكرًا مع الفن عندما كان عمره 11 عاما، حيث كون فريقًا للتمثيل مع بعض أصدقاء الطفولة، منهم محيي إسماعيل، وتخرج في كلية طب الأسنان عام 1961 ظهر لأول مرة في مسرحية سوق العصر عام 1968 ثم عمل في المسرح والتليفزيون والسينما لسنوات عديدة.

وجاءت الرياح بما لا تشتهى السفن حيث توقف نشاطه الفني عام 2004 بسبب تمكن المرض منه إذ أصيب بشلل رباعي وجلطة في القلب وعانى طويلًا في التنقل بين المستشفيات للحصول على قرار بالعلاج على نفقة الدولة، وتوفي يوم الاثنين عام 2012 عن عمر يناهز 72 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

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