أول تعليق من رئيس وزراء الأردن عقب منح البرلمان الثقة لحكومته

قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الخميس، عبر حسايه بموقع تويتر "أشكر مجلس النواب على ثقتهم، أقدر ثقة المواطنين، وأقول "الحمل ثقيل والطريق طويل ويحتاج إلى نفس طويل. وتوقعاتكم عالية وهذه مسؤولية كبيرة. الله يقدرنا ونكون على قدر ثقتكم"، وذلك في أول تعليق له عقب منح البرلمان الثقة إلى حكومته بعد عرض ومناقشة البيان الوزراي، وحصلت الحكومة على موافقة 79 نائبا في البرلمان المكون من 130 نائبا.



وخلال كلمته أمام البرلمان، تعهد الرزاز بالعمل على تحقيق حلم النهضة الوطني الشامل لكل الأردنيين، قائلا إن "الثقة أمانة في أعناقنا ونحن نتعهد بالعمل يدًا بيد لخدمة الوطن والمواطن"، كما تعهد بتحسين الخدمات وتطبيق القانون على الجميع، ومكافحة الفساد والجريمة والمخدرات.



وكانت الحكومة أدت اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، في منتصف يونيو، بعد استقالة حكومة هاني الملقي عقب احتجاجات غير مسبوقة في الشارع الأردني بسبب مشروع قانون يتعلق بفرض مزيد من الضرائب، وعقب تسلمه المنصب، أصدر الرزاز قرار بسحب مشروع القانون المثير للجدل.