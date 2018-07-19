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هنا الزاهد: تعرضت لمواقف مضحكة بسبب مسلسل أيوب

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:41 م
الفنانة هنا الزاهد
الفنانة هنا الزاهد
البهي عمرو
قالت الفنانة هنا الزاهد، بطلة مسلسل أيوب الذى عرض فى رمضان الماضى، إن هذا المسلسل يعتبر الأفضل بالنسبة لها، لأنها شاركت فيه مع الفنان الكبير مصطفى شعبان.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين ارتبطوا بمسلسل أيوب، موضحة أنها شاركت في عمل آخر فى رمضان وهو سك على اخواتك.

وأشارت إلى أنها تعرضت لمواقف مضحكة خلال الفترة الماضية بسبب الأعمال الأخيرة منها « فى حلقة من حلقات أيوب كنت بتجوز ومصطفى شعبان كان بيبكى وأنا كنت بمون العربية وجه واحد جنبي يقولي حرام عليكى انت ماشية كده عادى وأيوب بيعيط".

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