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الأعلى للآثار يوضح حقيقة العثور على الزئبق الأحمر داخل التابوت

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:38 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أنه تم ترك تابوت الإسكندرية لمدة تصل لساعتين؛ لحين خروج الرائحة؛ موضحا أنه حينما أدخل رأسه داخل التابوت فوجئ بأن الصندوق ملئ بمياه الصرف الصحي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أنه تفاجأ من الحديث عن وجود زئبق أحمر بالتابوت بصورة مخالفة للحقيقة، معقبًا: "يعني نخلص من شائعات إظلام العالم 1000 عام، نروح للزئبق الأحمر".

وأشار الوزيري إلى أنه بفتح التابوت تبين أنه ملئ بمياه الصرف الصحي و التي تسربت داخله عن طريق البيارة الموجودة بالمنطقة، وتم العثور على ثلاثة هياكل عظمية داخل التابوت.

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