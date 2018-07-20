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برلمان

زراعة البرلمان تعقد اجتماعا لمناقشة الحصاد خلال دور الانعقاد الحالي..الثلاثاء

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:03 ص
لجنة الزراعة والرى
لجنة الزراعة والرى بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن لجنة الزراعة والرى بالبرلمان ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة حصاد اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث.

وأكد ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللجنة من المقرر أن تناقش حصاد القوانين التى ناقشتها وطلبات الإحاطة التى تقدم بها أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التى قام بها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث بالبرلمان.

وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن اللجنة ستركز خلال الفترة المقبلة على الأجندة التشريعية لها وخطتها خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان.

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