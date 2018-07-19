أحمد جمال يعلن عن موعد حفله الجديد

أعلن الفنان احمد جمال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن موعد حفله الجديد بالاوبرا.



يحيي أحمد جمال حفلا غنائيا بالمسرح الرومانى بالإسكندرية يوم الأحد ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى.



‏واستمرارًا لفعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء انتظروا حفل الفنان أحمد جمال بالمسرح الروماني بالاسكندرية يوم الأحد ٢٢ / ٧ / ٢٠١٨ .