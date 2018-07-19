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رشا نبيل: زيارة السيسى للسودان شديدة الأهمية.. فيديو

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:37 م
الإعلامية رشا نبيل
الإعلامية رشا نبيل
حمزة شعيب
قالت الإعلامية رشا نبيل إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للسودان زيارة شديدة الأهمية لأنها تتعلق بعمق الأمن القومى.

وتابعت الإعلامية رشا نبيل خلال برنامجها «مصر النهاردة» عبر فضائية «الأولى»: "القمة الثنائية بين مصر والسودان بقيادة الرئيس السيسى ونظيره عمر البشير تكتب صفحة جديدة عنوانها التقارب المصري السودانى ".

وأشارت إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطورا فى العلاقة بين البلدين على كل الأصعدة.

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