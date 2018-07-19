سبب إصابة السيدات بأمراض القلب أكثر من الرجال.. فيديو

قال الدكتور صفوان ابو النور الرفاعي طبيب القلب ومدير عام لهيئة قناة السويس، أن هناك العديد من الدراسات التي أثبتت ان النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من الرجال، ولكن المعلومة الصحيحة أن نسبة الإصابة بأمراض القلب من الرجال للنساء من 3 إلى 1.



وأضاف الدكتور الرفاعي أن النساء يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من الرجال ولكن بعد انقطاع الطمث، مما يجعلها تتساوى في النسبة مع الرجال، بل يمكن ان يتراجع الرجال في الإصابة بامراض القلب عن النساء في هذه الفئة العمرية.



وأشار إلى أن السبب يرجع إلى ضعف الشريان التاجي الذي يحكم القلب بنسبة كبيرة مع التقدم في العمر، حيث ان سمك الشريان التاجي يقل بنسبة كبيرة عند السيدات مع انقطاع الطمث، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب في هذه الفترة.