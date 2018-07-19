ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

سبب إصابة السيدات بأمراض القلب أكثر من الرجال.. فيديو

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:43 م
صدى البلد
آية التيجي -عدسة / كريم ناصر
قال الدكتور صفوان ابو النور الرفاعي طبيب القلب ومدير عام لهيئة قناة السويس، أن هناك العديد من الدراسات التي أثبتت ان النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من الرجال، ولكن المعلومة الصحيحة أن نسبة الإصابة بأمراض القلب من الرجال للنساء من 3 إلى 1.

وأضاف الدكتور الرفاعي أن النساء يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من الرجال ولكن بعد انقطاع الطمث، مما يجعلها تتساوى في النسبة مع الرجال، بل يمكن ان يتراجع الرجال في الإصابة بامراض القلب عن النساء في هذه الفئة العمرية.

وأشار إلى أن السبب يرجع إلى ضعف الشريان التاجي الذي يحكم القلب بنسبة كبيرة مع التقدم في العمر، حيث ان سمك الشريان التاجي يقل بنسبة كبيرة عند السيدات مع انقطاع الطمث، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب في هذه الفترة.

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: مليون دولار في الموسم لـ طارق حامد بالوحدة السعودي

انخفاض الدولار من أعلى مستوى في عام بعد تعليقات ترامب

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

تفاصيل فتح غطاء تابوت الإسكندرية.. واكتشاف مفاجأة به.. صور

ليفربول يسخر من لاعبي الدوري الإنجليزي بسبب محمد صلاح .. صور

تعرف على تفاصيل إصابة أكرم توفيق

مصر ترحب بجهود الرئيس البشير من أجل التوسط لإنهاء أزمة جنوب السودان

سبب إصابة السيدات بأمراض القلب أكثر من الرجال.. فيديو

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

فى ذكرى ميلاده.. سر توقف فؤاد خليل عن التمثيل 3 سنوات

وزير الرياضة: نسير على نهج الرئيس السيسي ونسعى لتطوير الرياضة.. فيديو

هادي الجيار: محمد رمضان كان بيتعلم مني في الأسطورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

فيديو

بكرى: تراجع وزيرة الصحة عن إذاعة السلام الوطنى موقف محترم
سبب إصابة السيدات بأمراض القلب أكثر من الرجال.. فيديو
مختار جمعة : 1.400 مليار جنيه إيرادات متوقعة للأوقاف في 2018
وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو
منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟