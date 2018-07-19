شاهد.. توقعات الجماهير للدوري الممتاز 2018-2019

تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران مجددًا وسط توقعات بموسم مثير يصل فيه التنافس إلى أعلى درجاته بين القطبين الكبيرين والأندية الشعبية بجانب الوافد الجديد بيراميدز.



وفي هذا الصدد رصدت عدسة "صدى البلد" توقعات عدد من الجماهير عن الفريق المرشح للفوز ببطولة الدوري الموسم المقبل.



قال خالد أحمد، إن المنافسة في الدوري المحلي هذا الموسم لن تكون سهلة، خاصة في ظل الصفقات الجديدة التي حسمها الأهلي والزمالك وبيراميدز.



وأضاف احمد عبد الله، أن المنافسة القوية بين الأندية تصب في صالح المنتخب الوطني، وأنه يتمنى أن يمتد الصراع على البطولات لأندية جديدة بجانب القطبين.



ويري جمال السيد أن المارد الأحمر أحد أقوى الفرق التى تنافس على البطولة خاصة أنه يسير بخطى جيدة جدًا وحقق مؤخرا نتيجة رائعة، بالفوز على تاونشيب البتسوانى بثلاثية نظيفة، فى دور المجموعات ذهابًا بدوري أبطال أفريقيا، لذلك فهو قادر على أن ينافس بقوة على اللقب.



وأضاف منتصر ساجد، أن الدوري في الموسم المقبل سيكون أكثر سخونة وصعوبة بعد القوة الكبيرة التي يتمتع بها الأهلي والزمالك بعد موسم الانتقالات الجاري" ودعم صفوفهم بلاعبين مميزين وأقوياء، بجانب عدد آخر من الأندية".



وأشار حسين ناصر إلى أن فريق "بيراميدز" سيكون مفاجأة الدوري الممتاز بالموسم الجديد، لأن الفريق به عناصر قوية للغاية ستسحب البساط من لاعبي الأهلي والزمالك.



وأضاف، أن الدوري الممتاز الموسم الجديد سيكون صعبا للغاية وستحدث مفاجآت كثيرة.



جدير بالذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت جدول مباريات الدوري الممتاز لأندية القسم الأول موسم 2018-2019، من الأسبوع الأول وحتى الأسبوع السادس عشر.



ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد للدوري يوم الثلاثاء 31 يوليو الجاري، حيث سيلتقي الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب وبتروجيت مع الزمالك.