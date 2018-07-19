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وكيل صحة الدقهلية يتفقد المبنى الجديد لمستشفى المنصورة..صور

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:13 م
وكيل الصحة بالدقهلية
وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد المبنى الجديد لمستشفى المنصورة
همت الحسينى
تفقد اليوم الخميس الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ،المبنى الجديد لمستشفى المنصورة العام ،حيث قام بتفقد المبنى للوقوف على ما يتم من أعمال إنشائية وتشطيبات داخل المبنى

وصرح أن العمل داخل المبنى يسير بانتظام لإنهاء التشطيبات النهائية بالمبنى ،كما صرح أن المبنى الجديد سوف يتم تسليمه كاملا خلال شهر ديسمبر القادم، والتى تقوم على تنفيذها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ( إدارة المشروعات الكبرى) بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه للإنشاءات فقط.

كما رافق أثناء الزيارة الدكتور على عبد الكريم مدير عام العلاجى بالمديرية، والدكتورة عبير عبد الغنى مدير عام إدارة التخطيط بالمديرية ،كما أوضح وكيل الوزارة أنه تم التواصل مع وزارة الصحة لتوفير التجهيزات اللازمة للمستشفى للبدء فى التشغيل فور الإنتهاء من التجهيزات وإستلام المبنى.
وكيل صحة الدقهلية يتفقد المبنى الجديد لمستشفى المنصورة..صور
وكيل صحة الدقهلية يتفقد المبنى الجديد لمستشفى المنصورة..صور
وكيل صحة الدقهلية يتفقد المبنى الجديد لمستشفى المنصورة..صور
وكيل صحة الدقهلية يتفقد المبنى الجديد لمستشفى المنصورة..صور
وكيل صحة الدقهلية يتفقد المبنى الجديد لمستشفى المنصورة..صور

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