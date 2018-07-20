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برلمان

برلمانى يتقدم بتعديل على مادة مخالفات المبانى فى قانون البناء الموحد

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معتز الخصوصى
تقدم النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان بتعديل على قانون البناء الموحد، فيما يتعلق بمخالفات المبانى، مشيرا إلى أن التعديل تم إرساله إلى لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشته.

وأكد كامل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التعديل الذى تقدم به على قانون البناء الموحد، ينص على أن تكون العقوبة تضامنية بين المالك والمقاول والكاحول، مشيرا إلى أن العقوبة تتضمن الحبس والغرامة فى القانون، ويعتبر الكاحول هو شخص يعد المالك للعقار على الأوراق، فيما يملكها شخص آخر ليفلت من الغرامات والقضايا.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أنه فى حاله ما إذا كانت العقوبة تضامنية بين المالك والمقاول والكاحول فإن ذلك سيساهم بشكل كبير فى الحد من مخالفات المبانى، والتى زادت بشكل كبير فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

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